Stasera c'è Cattelan in streaming dall'estero: come vedere le puntate

Per vedere Stasera c'è Cattelan in streaming dall'estero non basta collegarsi ai Rai Play, piattaforma che consente di vedere in diretta i canali della Rai e di rivedere i programmi già andati in onda. Chi si trova fuori dall'Italia, infatti, non può accedere a Rai Play a causa del blocco applicato dalla piattaforma.

La soluzione c'è: per guardare le puntate di Stasera c'è Cattelan dall'estero, infatti, serve una VPN che consenta di aggirare il blocco all'accesso a Rai Play, beneficiando di una connessione ottimizzata per lo streaming e senza limiti di banda.

La soluzione giusta è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,99 euro al mese, con il piano biennale, ma aggiungendo 2 euro al mese ci sono anche 1 TB in cloud e il password manager. Per i nuovi utenti, inoltre, NordVPN ha una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere in streaming dall'estero

La procedura da seguire per vedere Stasera c'è Cattelan in streaming dall'estero è la seguente:

per prima cosa bisogna attivare NordVPN sfruttando l'offerta in corso

poi bisogna scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo a questo punto basta accedere a NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

Completati tutti i passaggi, basterà collegarsi a Rai Play e avviare la riproduzione degli episodi di Stasera c'è Cattelan, sia live che on demand.

NordVPN, sfruttando l'offerta in corso, ha un costo di 3,99 euro al mese ma aggiungendo 2 euro in più al mese è possibile ottenere anche 1 TB in cloud oltre al password manager. Da notare che la promozione si riferisce al piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

Per attivare subito la VPN basta raggiungere il sito ufficiale, premendo sul link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.