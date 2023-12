Star Wars Villainous in sconto del 41% su Amazon (arriva prima di CAPODANNO)

Il gioco di strategia Star Wars Villainous di Ravensburger è una delle offerte da non perdere di Amazon in vista del Capodanno. Il prodotto è in vendita a 35,68€ invece che a 59,99€, grazie allo sconto del 41%, che consente un risparmio di circa 25€ rispetto al prezzo di listino. In più, grazie ai pagamenti rateali, è possibile pagare il gioco in tre comode rate senza interessi a partire da 11,90€. Per farlo basta scegliere l’opzione del pagamento a rate durante la fase del check-out. Ecco il link all’offerta.

Star Wars Villainous è uno dei migliori giochi di strategia che si possono trovare in circolazione in questo momento. Tra le caratteristiche più significative annoveriamo le pedine dettagliate e i personaggi dei cattivi con incredibili abilità.

Star Wars Villainous è in sconto del 41% su Amazon

Con Star Wars Villainous, i giocatori possono schierare navi, reclutare fidati alleati, guadagnare crediti, aggiungere ostacoli ai propri avversari, tutto questo per raggiungere il loro obiettivo prima degli altri, in modo da sconfiggerli.

L'età raccomandata è a partire dai 10 anni, mentre il numero di giocatori va da 2 a 4. Ogni sessione di gioco è stimata intorno ai 20 minuti.

All'interno della confezione sono presenti i personaggi di Darth Vader, Asajj Ventress, Kylo Ren, Moff Gideon e Generale Grievious.

Il gioco da tavolo Star Wars Villainous è in offerta a soli 35,68€ su amazon.it. Ricordiamo che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizione gratuite. In più, acquistandolo oggi, il gioco arriverà già sabato 30 dicembre, giusto in tempo per passare una serata in compagnia in vista dell’arrivo del 2024.

