Star Wars: Tales of the Underworld disponibile in streaming su Disney+

Nel mese di maggio, tra le novità in catalogo, Disney+ ha accolto l'arrivo di Star Wars: Tales of the Underworld, la nuova miniserie animata antologica della celebra saga ideata da George Lucas che arriva dopo Tales of the Jedi del 2022 e Tales of the Empire dello scorso anno. Anche per il 2025 è stata confermata come data di uscita quella del 4 maggio, giorno in cui si celebra lo Star Wars Day.

Per vedere Tales of the Underworld, la nuova miniserie del franchise Star Wars prodotta da Lucasfilm Animation, occorre sottoscrivere un abbonamento a Disney+. Il piano Standard con pubblicità, quello più economico, costa 5,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo: al termine del primo mese si è liberi di scegliere se rinnovare per altri 30 giorni a 5,99 euro, passare a un piano superiore con fatturazione annuale, oppure non rinnovare.

Asajj Ventress e Cad Bane, i protagonisti della miniserie antologica

Al centro della nuova miniserie Tales di Star Wars ci sono i personaggi Asajj Ventress e Cad Bane, entrambi comparsi nel cartoon The Clone Wars. Nei primi tre dei sei episodi al centro della scena c'è l'ex apprendista del Conte Dooku: i fan del franchise hanno modo di scoprire cosa le sia accaduto nei giorni successivi all'Ordine 66, quando l'Impero dava la caccia ai Jedi superstiti. Qui incontrerà un Lyco, un incontro che le darà un'altra opportunità di redimersi.

Nella seconda parte di Tales of the Underworld entra in scena il personaggio di Cad Bane. I tre episodi "La bella vita", "Un grosso favore" e "Una buona azione" consentono al pubblico di scoprire le origini del noto cacciatore di taglie, comparso per la prima volta in The Clone Wars nel 2009 e avvolto sempre da un alone di mistero: da quando si chiamava ancora Colby all'amicizia con Niro, fino all'incontro che cambierà per sempre la sua esistenza, vale a dire quella con Laszlo, un boss della malavita.

