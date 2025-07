Stanco di digitare dati e password? NordPass lo fa per te (e risparmi il 50%)

Quante volte ti capita di perdere tempo a inserire sempre le stesse informazioni o a inventarti password impossibili da ricordare? Oppure, ancora peggio, di riutilizzare sempre la stessa combinazione per non dimenticarla? Con NordPass, tutte queste seccature diventano un ricordo.

Questo password manager non solo salva e compila automaticamente le tue credenziali, ma crea anche password robuste e uniche per ogni account, così puoi dire addio a codici banali e rischiosi come “123456” o “password”. E grazie all’offerta attuale, puoi ottenerlo con il 50% di sconto sul piano Premium e proteggere la tua vita digitale senza stress.

Perché NordPass cambia il modo di gestire le password

Compilazione automatica: smetti di digitare ogni volta le stesse email, carte di credito o login. Con un clic, NordPass inserisce tutto al posto tuo.

Archivio digitale illimitato: conserva in sicurezza password, dati bancari e note riservate, accessibili da qualsiasi dispositivo.

Sicurezza avanzata: crittografia all’avanguardia e autenticazione biometrica garantiscono che solo tu possa accedere ai tuoi dati.

Controllo password deboli o violate: ricevi avvisi se stai usando combinazioni insicure o già compromesse, così puoi cambiarle subito.

Accesso ovunque: sincronizzazione immediata su tutti i dispositivi, per avere le tue credenziali sempre pronte, a casa o in viaggio.

Con la promo attuale, NordPass Premium costa solo 1,49€ al mese (piano biennale), per un totale di 35,76€ per i primi 24 mesi invece dei 71,76€ di listino. Per le famiglie, c’è anche il piano Family a 2,79€ al mese, valido per fino a 6 utenti, con uno sconto del 53%. Basta andare sul sito ufficiale di NordPass, scegliere il piano che preferisci e scaricare l’app. In pochi secondi avrai una cassaforte digitale che gestisce le tue credenziali e le inserisce automaticamente, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero. Con NordPass, dimenticare le password (o doverle digitare sempre a mano) sarà solo un lontano ricordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.