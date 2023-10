Stampante perfetta per casa e ufficio di HP: LO SCONTO del 27% fa CALARE A PICCO il prezzo

HP è una delle principali aziende nel settore dell'hardware e del software e ha una presenza globale con una vasta base di clienti, sia nel settore consumer che in quello aziendale. Oggi Amazon applica un 27% di sconto sulla stampante HP per un prezzo finale di 195,90€.

La stampante definitiva di HP è in sconto su Amazon

La stampante multifunzione HP è una soluzione versatile che offre una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le tue esigenze di stampa, scansione e copia. Dotata di fronte e retro automatico e di un ADF da 35 fogli, questa stampante semplifica il lavoro di gestione dei documenti.

La connettività è una caratteristica chiave di questo dispositivo. Grazie all'app HP Smart, puoi stampare facilmente da computer, smartphone e tablet. La connessione avviene tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, assicurandoti la massima flessibilità nell'invio dei tuoi documenti.

Per quanto riguarda la stampa, la stampante offre una velocità fino a 22 ppm in bianco e nero e 18 ppm a colori con una risoluzione massima di 600 x 600 dpi. È in grado di gestire una varietà di formati di carta, tra cui A4, A5, A6, e anche carte fotografiche.

Tuttavia, è importante notare che questa stampante fa parte della categoria HP+, il che significa che richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. In cambio, con HP+ ottieni 1 anno di garanzia supplementare e 6 mesi di servizio Instant Ink incluso, che ti consegna le cartucce a domicilio a partire da soli 0,99€ al mese.

Oggi Amazon applica uno sconto del 27% sulla stampante HP per un costo finale d'acquisto pari a 195,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.