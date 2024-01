Stampante multifunzione laser HP a METÀ PREZZO su Amazon (127€)

La stampante multifunzione laser HP LaserJet M234sdwe, con abbonamento Instant Ink incluso per 6 mesi, è in offerta su Amazon a 127 euro. Merito dello sconto del 51% sul prezzo consigliato di 259,90 euro, per un risparmio complessivo di oltre 130 euro.

Il modello HP LaserJet in vendita a metà su Amazon appartiene alla lista delle migliori stampanti multifunzione laser. Non è un caso che negli ultimi 30 giorni ne siano state vendute più di 500 soltanto sul noto marketplace statunitense.

Stampante multifunzione laser HP in sconto del 51% su Amazon

Con la stampante laser M234sdwe di HP si ottiene un modello multifunzione in grado di stampare in fronte/retro automatico, fotocopiare documenti, copertine, immagini e altro ancora, ed eseguire scansioni. La velocità di stampa è fino a 29 ppm, con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi.

Sul fronte della connettività, permette di stampare indifferentemente da computer e dispositivi mobili attraverso l'app HP Smart. Quest'ultima offre una connessione tra la stampante e gli altri device tramite gli standard Wireless Dual Band, AirPrint, Wi-Fi Direct e Mopria.

Incluso nel costo anche 6 mesi di Instant Ink, il servizio di consegna a domicilio delle cartucce originali prima che quelle della stampante smettano di funzionare. Instant Ink rientra nell'account HP+, che permette di ottenere un anno di garanzia supplementare.

HP LaserJet M234sdwe, la stampante multifunzione laser del marchio americano, è in offerta a soli 127 euro su amazon.it: risparmi 132 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Per quanto riguarda infine la disponibilità, la consegna è stimata entro la prima metà della prossima settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.