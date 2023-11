Stampante multifunzione HP LaserJet meno di META' PREZZO su Amazon!

Una stampante in casa, che possa funzionare anche da fotocopiatrice e scanner, praticamente è ormai indispensabile per effettuare le mansioni più classiche che richiedono documenti e non solo. Ebbene, se ancora non ne hai una, l'occasione d'oro è dietro l'angolo! Infatti puoi aggiudicarti proprio da oggi la HP LaserJet M140w con uno sconto da urlo!

Infatti da oggi in offerta su Amazon puoi acquistare la Stampante Multifunzione HP LaserJet M140w a soli 127€, con uno sconto del 51% che ti farà risparmiare addirittura 133€, quindi più di metà prezzo!

Super offerta, super stampante!

Questa stampante stampa solo in bianco e nero, in fronte e retro manuale, ed esegue scansioni e copie a colori di documenti e immagini tramite lo scanner piano A4. Grazie alla connettività wireless è possibile stampare da PC, smartphone e tablet con l'app HP Smart, che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

Per quanto riguarda le cartucce, questa Stampante Multifunzione HP LaserJet M140w è compatibile con la cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A) Instant Ink Ready.

