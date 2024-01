Stampante multifunzione HP Envy 6020e in MAXI SCONTO su Amazon (-42%)

La stampante multifunzione HP 6020e è in offerta a 69 euro su Amazon, per effetto del maxi sconto del 42% sul prezzo consigliato di 119,90 euro. Soltanto nello scorso mese, lo stesso modello è stato acquistato da più di 500 persone, a conferma della validità del prodotto. Ecco il link all'offerta.

HP 6020e è un prodotto ideale per le famiglie che stampano e gestiscono foto, documenti aziendali e compiti scolastici. Con l'ultima offerta di casa Amazon, si conferma inoltre una delle migliori stampante multifunzione per rapporto qualità-prezzo.

Stampante multifunzione HP Envy 6020e in sconto del 42% su Amazon

Tra i principali punti di forza della Envy 6020e di HP segnaliamo la velocità di stampa fino a 10 ppm (in bianco e nero) e 7 ppm (a colori), più la connettività Wi-Fi con cui è possibile stampare senza fili, anche quando non si è a casa e direttamente da smartphone.

Segnaliamo inoltre che la stampante rientra nel programma HP+, ciò significa che occorre usare soltanto cartucce originali HP con evidenti vantaggi in termini di qualità di stampa e di sicurezza della stampante stessa. A questo proposito, incluso nel prezzo anche 3 mesi di Instant Ink, il servizio di HP che consegna a domicilio le cartucce prima che queste finiscano.

Il modello di stampante HP Envy 6020e è in offerta a soli 69 euro sul sito amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento a Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

