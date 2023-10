Stampante multifunzione HP DeskJet 4120e in offerta a 63 euro su Amazon (-31%)

In queste ore su Amazon il prezzo della stampante multifunzione HP DeskJet 4120e è crollato a 63 euro, per effetto del maxi sconto del 31% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 91 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra rapida se sei un utente Prime. Si tratta inoltre di una delle migliori stampanti per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili, come testimoniano sia la valutazione media che il numero delle recensioni.

Stampante multifunzione HP DeskJet 4120e in sconto del 31% su Amazon

Con HP DeskJet 4120e stampi, copi, scansioni e invii fax da mobile. Puoi inoltre contare sulla connettività Wi-Fi, che ti permette di usare la stampante senza collegarla al computer tramite cavo USB.

Si tratta di una stampante multifunzione in grado di soddisfare le esigenze sia di tutta la famiglia che del singolo professionista, grazie a caratteristiche più che interessanti se rapportate al prezzo di vendita. Tra queste sottolineiamo la velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori.

Pollice in alto anche per quanto riguarda la compatibilità con i più importanti sistemi operativi oggi in uso. Puoi infatti usarla con PC Windows 11 o Chromebook, ma anche con Mac aggiornati ad almeno la versione 10.12 Sierra di macOS.

Infine, l'acquisto della stampante HP ti permette di avere in regalo 6 mesi di Instant Ink, il servizio in abbonamento che prevede la consegna a casa delle cartucce originali del marchio HP prima che queste si esauriscono.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon per acquistare la stampante multifunzione HP DeskJet 4120e risparmiando quasi 30 euro sul prezzo di vendita consigliato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.