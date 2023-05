Stampante multifunzione HP DeskJet 2720e: GROSSO SCONTO su Amazon da oggi!

Stampare direttamente da casa è finalmente un lusso che tutti possono permettersi, con prodotti che ormai si trovano anche a prezzi più che accessibili, e che svolgano anche lo stretto indispensabile, senza farsi invadere casa da articoli più complessi o adatti soprattutto per gli uffici. Insomma, per le piccole cose di ogni giorno, è normale scegliere il meglio per le nostre esigenze, al prezzo più conveniente (senza lesinare però sulla qualità). Quando parliamo di un marchio come HP abbiamo sempre tutte e tre le cose, e oggi potrete acquistare la stampante multifunzione HP DeskJet 2720e a un prezzo ottimo.

Infatti, sappiate che da oggi su Amazon potrete trovare in offerta la stampante multifunzione HP DeskJet 2720e a soli 47,90€, con uno sconto del 26% sul prezzo totale di listino.

Stampante HP DeskJet: la qualità è di casa

Andando ad analizzare il prodotto, ci si rende conto di come questa sia una stampante ottimale per le famiglie: stampa, scansiona, copia in bianco e nero e colore, con velocità di stampa fino a 7 ppm in bianco e nero e 5 ppm a colori. Non possiede la funzionalità di stampare fronte retro in automatico (che potrete comunque fare manualmente), e non potrete collegarla a internet tramite ethernet, o al FAX. Tuttavia possiede connettività Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, e USB 2.0.

La stampante multifunzione HP DeskJet 2720e include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica, volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. La stampante è compatibile con le cartucce originali: HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia.

