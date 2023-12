Stampante HP, su Amazon RISPARMI più di 50 euro!

Cerchi una stampante? L'abbiamo trovata noi per te, un ottimo prodotto ad un prezzo scontato: si tratta della stampante HP Envy Inspire che ora su Amazon ti costa oltre 52 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

Non solo è tua ad un prezzo scontato ma puoi anche usufruire del servizio Cofidis che ti da la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Stampante HP Envy Inspire: stampante multifunzione a getto d'inchiostro

Stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, fronte e retro automatico, possibilità di stampa anche senza bordi. Inoltre è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

Stampa fino a 22 ppm in bianco/nero, 20 ppm a colori, a getto d'inchiostro, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 75 a 90 g/m², buste, carta fotografica. Questa è una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.

Ottieni 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink incluso HP+. Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza e ti consente di stampare a partire da 0,99€ al mese.

Prendila su Amazon ad un prezzo ribassato!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.