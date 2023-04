Hai bisogno di una nuova stampante? Puoi interrompere la tua ricerca perché abbiamo scovato per te un prodotto funzionale e anche economico. Oggi puoi acquistare su Amazon la stampante HP Envy 6022e e risparmiare ben 40 euro dall'attuale prezzo di mercato grazie allo sconto del 36%. Ma non finisce qui perché inclusi nel prezzo avrai a disposizione ben 9 mesi di inchiostro Instant Ink.

Stampante HP Multifunzione con 9 mesi di inchiostro inclusi nel piccolo prezzo!

Acquistando la stampante HP Envy entro il 30 aprile 2023 potrai usufruire di un'OFFERTA DAVVERO SPECIALE, non solo risparmi ben 40 euro ma avrai 9 mesi di Instant Ink inclusi nel prezzo scontato. Aderendo ad HP+ ed effettuare la registrazione ad Instant Ink potrai stampare fino a 700 pagine al mese e ricevere le cartucce a casa senza costi aggiuntivi.

Si tratta di una stampante multifunzione. Progettata per migliorare la tua produttività, puoi: stampare, copiare e scansionare. Inoltre sono incluse le seguenti funzionalità:

stampa fronte/retro

stampa senza bordi

fax mobile

alimentatore automatico di documenti.

E poi semplicemente scaricando l'app HP Smart puoi comodamente eseguire stampe, scansionare e copiare file direttamente dal tuo smartphone ovunque ti trovi e in tutta semplicità. Ma non finisce qui perché grazie alla funzione di ripristino automatico la stampante rileva e risolve automaticamente eventuali problemi di connettività e riduce in questo modo possibili interruzioni. Ecco quali sono le principali caratteristiche della stampante HP Envy 6022e: Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, Fax, No ADF, No Ethernet, Cavo USB non è incluso.

Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Compatibilità con le cartucce originali: HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia.

Approfitta dell'offerta speciale e acquista adesso su Amazon la stampante HP Envy 6022e, in questo modo risparmi 40 euro e in più hai 9 mesi di inchiostro gratis!

