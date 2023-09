Stampante HP Envy 6020e con APPENA 69€: la FOLLIA di Amazon

Di solito si esagera quando si dice che cambiare stampante è più conveniente che cambiare le cartucce, ma oggi con questa promozione è quasi realtà. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la stampante multifunzione HP Envy 6020e a soli 69,90 euro, invece che 119,90 euro.

Come vedi in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 42% che ti fa risparmiare ben 50 euro sul totale. Potrai stampare tutto quello che vuoi, anche a colori, in modo semplice e veloce. Inoltre questa stampante è compatta e quindi occupa pochissimo spazio. La puoi controllare tramite l'app e avrai 3 mesi di Instant ink incluso.

HP Envy 6020e: a questo prezzo è un best buy

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere immediatamente perché non potrai trovare qualcosa di meglio. È in grado di stampare fino a 20 ppm in bianco e nero e fino a 17 ppm a colori. Ha una risoluzione fino a 300 x 300 dpi e puoi stampare su carta comune A4, A5 e A6 con grammatura da 60 fino a 90 g/m².

Potrai stampare da PC o da un dispositivo mobile come smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e collegandoti in modalità wireless. Inoltre potrai anche scansionare e fotocopiare i documenti con fronte e retro automatico. E con 3 mesi di Instant ink incluso ti verrà consegnato l'inchiostro originale direttamente a casa tua in modo gratuito. Al termine dei 3 mesi potrai eventualmente annullare l'abbonamento.

Approfitta subito di questa promozione straordinaria ma fai presto perché è impossibile che duri ancora molto tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua stampante multifunzione HP Envy 6020e a soli 69,90 euro, invece che 119,90 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.