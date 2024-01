Stampante fotografica portatile Kodak Mini 3 Retro + 68 fogli a soli 124€ (Amazon)

Il bundle composto dalla stampante fotografica portatile Kodak Mini 3 Retro, con tecnologia 4Pass, e un pacchetto con 68 fogli è in offerta su Amazon a 124,99 euro, grazie al 24% di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato pari a 164,99 euro. Volendo, è possibile dilazionare la spesa a rate grazie a Cofidis.

La Mini Retro 3 di Kodak figura oggi nella lista delle migliori stampante fotografiche portatili disponibili sul mercato. Uno dei suoi fiori all'occhiello è la tecnologia 4Pass, a cui si aggiunge l'applicazione Kodak Photo Printer e la stampa con o meno senza bordo.

Stampante fotografica portatile Kodak Mini 3 Retro in sconto del 24% su Amazon

Ciò che distingue di più la Mini Retro 3 è la qualità della stampa, con foto impeccabili dopo pochi secondi. Il merito è da attribuire alla tecnologia 4Pass, che rende speciale la stampante fotografica portatile del marchio Kodak (quest'ultimo assicura una durata delle foto superiore a 100 anni).

Grazie poi al bundle in omaggio, questo prodotto si propone come la soluzione più vantaggiosa per stampare foto da casa. Il risparmio è stimato fino al 50%, andando ad acquistare sia la stampante che i fogli.

Un altro elemento distintivo è la possibilità di scegliere il tipo di stampa: con o senza bordo. Nel caso in cui si scelga la durata della foto, la soluzione da adottare è quella con il bordo. Qualora invece si preferisca la dimensione della foto, l'opzione migliore è la stampa senza bordo.

Kodak Mini 3 Retro, la stampante fotografica portatile del noto marchio, è in offerta a soli 124,99 euro su amazon.it, con in più 68 fogli.

