Stampante 3D a resina ANYCUBIC Mono 4K: sconto immediato di 50€ con questo coupon

Vuoi fare un regalo che riesca a distinguerti da tutti gli altri? Allora pensa seriamente all'acquisto della stampante ANYCUBIC Mono 4K, una stampante 3D a resina in grado di stampare quasi tutto ciò che si desidera a una velocità impressionante. In queste ore su Amazon puoi godere di uno sconto immediato di 50 euro grazie a un esclusivo coupon, pagandola 229,99 euro anziché 279,99 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Per usufruire del coupon ti basta aggiungere il segno di spunta accanto alla voce Coupon e mettere nel carrello l'articolo: lo sconto sarà visibile al momento del check-out, quindi prima di completare l'ordine. Terminando l'acquisto ora non solo beneficerai del coupon da 50 euro, ma anche della consegna entro la fine dell'anno.

ANYCUBIC Mono 4K: la stampante 3D a resina per tutti

Se pensi che le stampanti 3D siano adatte soltanto a geni dell'informatica o a menti sopraffine, permettici di dire che sei completamente fuori strada. Anno dopo anno l'innovativo processo di stampa si è avvicinato sensibilmente alla quotidianità di tantissime persone, anche di quelle che non hanno particolare conoscenze in ambito informatico. Un esempio concreto? La stampante 3D a resina ANYCUBIC Mono 4K, che a questo prezzo diventa davvero accessibile a tutti.

Oltre alla semplicità d'uso, la ANYCUBIC Photon Mono 4K sorprende per l'impressionante velocità di stampa: un modellino da 12 cm, ad esempio, può essere stampato in 4K in appena 2 ore e mezzo, contro le 3 ore delle stampanti concorrenti e le 6 ore della ANYCUBIC Photon classica. Un ulteriore punto di forza della stampante 3D Mono 4K è la compatibilità con più resine UV.

Nella confezione trovi il manuale di istruzioni, gli imbuti, un pratico set di utensili, un lettore della scheda SD, un raschietto, un guanto, una pellicola protettiva per lo schermo LCD, un cavo d'alimentazione e un recipiente per raccogliere la resina.

Applica subito il coupon prima che termini, così da risparmiare 50 euro sul prezzo dell'ottima stampante 3D Photon Mono 4K di ANYCUBIC.

