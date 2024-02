Stampa SUBITO le tue foto con XIAOMI Instant Photo Printer: scopri la PROMO!

Immagina che favola poter stampare immediatamente le proprie foto del cuore, quelle che altrimenti rimarrebbero rinchiuse in smartphone e computer, e poterle appendere in casa: puoi farlo con Xiaomi Instant Photo Printer 1S, che a solo 84,99€ diventerà la migliore amica dei tuoi ricordi.

Questa meravigliosa stampante wireless ad alta precisione ti permette di stampare su carta termica ad altissima risoluzione le tue foto e le tue immagini preferite, ed è persino compatibile con Apple Airprint e con l'App Xiaomi Home. Scopri di seguito le sue caratteristiche uniche.

Stampante fotografica Wireless a stampa immediata

Questa stampante a sublimazione termica ti permette di stampare le tue foto a colori e di scegliere fra due misure di foto stampabili. Puoi decidere di stampare direttamente da PC o dal tuo smartphone tramite l'APP Mi Home oppure tramite Apple Airprint. La sua testina di stampa termica ad alta precisione ti farà avere delle foto lucide, bellissime, nitide e dai colori sgargianti!

La Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set si distingue per le sue prestazioni affidabili e la facilità d'uso. Basta collegare la stampante alla rete Wi-Fi domestica e scaricare l'app Xiaomi Home per iniziare a stampare le tue foto preferite istantaneamente. L'interfaccia dell'app è intuitiva e facile da navigare, consentendo agli utenti di regolare rapidamente le impostazioni di stampa e selezionare le immagini desiderate con pochi semplici tocchi. La portabilità è un altro punto forte di questo dispositivo, che consente di stampare ovunque si trovino, sia in casa che in viaggio. Con un formato compatto e leggero, è ideale per feste, eventi o semplicemente per catturare e condividere ricordi in qualsiasi momento.

Acquista la stampante fotografica Xiaomi Instant Photo Printer 1S a soli 84,99€ al 6% in meno su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.