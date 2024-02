Stampa le tue foto OVUNQUE con la Stampante Istantanea Kodak a MINI PREZZO

Amazon ha lanciato un'offerta speciale su un gioiellino che farà impazzire gli appassionati di fotografia! Parliamo della Stampante Fotografica Istantanea KODAK PD460, oggi disponibile a soli 76 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un ulteriore coupon di 30 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è imperdibile ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Stampante Fotografica Istantanea KODAK PD460: funzionalità e modalità di utilizzo

Con la stampante fotografica KODAK DOCK PLUS puoi collegare e caricare il tuo smartphone e stampare le tue foto preferite all’istante ovunque tu sia.

Kodak Dock Plus è compatibile con dispositivi Apple iPhone, iPad e Android e supporta la connessione tramite Bluetooth.

Grazie alla tecnologia 4Pass, questo mini dispositivo stampa foto sempre impeccabili all'istante. La stampa avviene a strati attraverso un processo di laminazione che permette di avere foto impermeabili e a prova di impronte digitali. Così facendo i tuoi scatti dureranno oltre 100 anni!

Puoi sceglire tra due formati, ovvero con bordo o senza. Stampa con la stampante fotografica i tuoi ricordi con il bordo in modo che durino per sempre. Se preferisci foto di dimensioni maggiori stampale senza bordi. In più, c'è da sottolineare che questa è l'opzione più economica per stampare da casa in quanto puoi risparmiare il 50% acquistando il pacchetto stampante più carta.

Per finire, tramite l'applicazione stampante fotografica Kodak puoi stampare ovunque tu sia: basterà connettere la stampante per foto al tuo cellulare e cominciare a sperimentare con divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e altro ancora.

Oggi la Stampante Fotografica Istantanea KODAK PD460 è disponibile a soli 76 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un ulteriore coupon di 30 euro da applicare al momento dell'ordine. Cosa aspetti? L'offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.