Stampa e scansiona comodo DA CASA con la Stampante HP in OFFERTA!

Puoi dire addio ai viaggi in tabaccheria o in copisteria per ottenere delle copie dei tuoi documenti, o delle stampe per lo studio, o altro ancora, perché con l'offerta di HP di oggi puoi acquistare lo strumento giusto per fare tutto da casa senza problemi, e soprattutto risparmiando tantissimo!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta la Stampante multifunzione HP Envy 6020e a soli 69,90€, con uno sconto del 42% sul totale e un risparmio GRANDISSIMO per te di 50€!

Fine dei problemi, inizio della comodità

Questa è una stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, con possibilità di stampare in fronte e retro in automatico, e anche la possibilità di stampare senza bordi. Tramite la versatile connettività, potrai stampare da PC, ma anche da smartphone e tablet con l'app HP Smart, che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

In quanto a prestazioni questa Stampante multifunzione HP Envy 6020e va alla grande: può stampare fino a 20 pagine al minuto in bianco/nero o 17 a colori, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m². Puoi stampare anche su buste e carta fotografica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.