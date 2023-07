Stampa comodo da casa con la Canon PIXMA TS5351i in OFFERTA!

Stampare e fotocopiare è semplice come aggiudicarsi l'offerta di oggi! Infatti la Canon PIXMA TS5351i di cui ti parliamo è ora a un prezzo più che vantaggioso, e potrai approfittarne per completare la tua postazione casalinga, o magari quella dell'ufficio.

Da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la stampante Canon PIXMA TS5351i a soli 69,99€, con uno sconto applicato direttamente da Amazon sul prezzo, che altrimenti sarebbe stato di 75,24€.

PIXMA, la scelta rapida per casa o ufficio!

Questo prodotto è semplice da usare e versatile, che potrete configurare in pochi facili passaggi guidati. Adatta sia alla tua casa per uso domestico, ma anche per il lavoro d'ufficio di base (dato che è molto più compatta e comoda delle stampanti industriali).

Ovviamente la stampante Canon PIXMA TS5351i ti permette anche una connettività wireless con l'applicazione App Canon PRINT, AirPrint su iOS e Morpria su Android: in questo modo potrai dire addio alla scomodità dei fili, e stampare i tuoi file direttamente con un semplice click, anche sa dispositivi mobile. Utilizza cartucce FINE con inchiostro ChromaLife100.

