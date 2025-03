Stability AI: nuovo modello trasforma le foto in scene 3D

Stability AI ha rilasciato un nuovo modello di intelligenza artificiale, Stable Virtual Camera. Secondo l'azienda, il modello può trasformare le immagini 2D in video "immersivi" con profondità e prospettiva realistiche. Le telecamere virtuali sono strumenti spesso utilizzati nel cinema digitale e nell'animazione 3D per catturare e navigare le scene in tempo reale. Come ha affermato l'azienda in un post sul blog, Stable Virtual Camera offrirà un maggiore controllo e personalizzazione dei video. La funzione Stable Virtual Camera permette di creare nuove prospettive di una scena a partire da una o più immagini (fino a un massimo di 32), generando angolazioni di ripresa scelte dall'utente. Il modello è in grado di realizzare video con movimenti di camera dinamici o preimpostati, tra cui effetti come Spirale, Dolly Zoom, Movimento lineare e Panoramica.

Stability AI: video di qualità inferiore in alcuni casi

La versione corrente di Stable Virtual Camera può generare video in formato quadrato (1:1), verticale (9:16) e orizzontale (16:9) fino a 1.000 fotogrammi di lunghezza. Stability AI avverte che il modello potrebbe produrre risultati di qualità inferiore in determinati scenari, soprattutto con immagini che mostrano esseri umani, animali o "texture dinamiche" come l'acqua. Come nota ancora l’azienda nel suo blog: "scene altamente ambigue, percorsi complessi della telecamera che intersecano oggetti o superfici e oggetti di forma irregolare possono causare artefatti tremolanti. Ciò accade specialmente quando i punti di vista del target differiscono in modo significativo dalle immagini di input". Stable Virtual Camera è disponibile per uso di ricerca con licenza non commerciale. Può essere scaricata dalla piattaforma di sviluppo AI Hugging Face.

Stability AI ha ottenuto nuovi finanziamenti lo scorso anno grazie a investitori come Eric Schmidt e Sean Parker, fondatore di Napster, che hanno cercato di risollevare la società. Secondo le fonti, l'ex CEO e co-fondatore Emad Mostaque avrebbe gestito male l'azienda, portandola a una grave crisi finanziaria. Questa situazione ha spinto diversi dipendenti a dimettersi, ha fatto fallire una collaborazione con Canva e ha alimentato le preoccupazioni degli investitori sul futuro dell'azienda. Negli ultimi mesi, Stability ha nominato un nuovo CEO, ha accolto il regista di Titanic, James Cameron, nel suo consiglio di amministrazione. Inoltre, ha lanciato diversi nuovi modelli di generazione di immagini. All'inizio di marzo, l'azienda ha stretto una collaborazione con il produttore di chip Arm per portare su dispositivi mobili con processori Arm un modello di intelligenza artificiale in grado di generare audio, inclusi effetti sonori.