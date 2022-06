SSD WD da 1 TB ad un prezzo mai visto prima su Amazon, approfitta dello sconto

Western Digital è una società nota per i suoi diversi tipi di soluzioni di archiviazione. Dalle memoria per PC ad alta velocità agli SSD portatili, l'azienda offre moderne soluzioni di archiviazione a vari prezzi. WD ha recentemente lanciato il suo SSD portatile: il WD Elements SE nelle varianti da 512 GB, 1 TB e 2 TB. Puoi acquistare la versione da 1 TB a soli 99,99€ invece di 149,99€.

Se stai cercando un SSD esterno capiente, dovresti considerare questo modello da 1 TB. Grazie alla sua porta USB 3.0 è compatibile con Windows 10, Windows 11, macOS Big Sur, Monterey, Catalina, Mojave e raggiunge una velocità di lettura massima dichiarata di 400 MB/s.

L'SSD è piccolo e leggero, ottimo quindi per portarlo in giro senza troppi problemi. Questo modello pesa solo 27,20 grammi, il che lo rende più leggero della maggior parte della concorrenza. A differenza di alcuni dei prodotti premium di WD, l'intero corpo esterno è realizzato in plastica, quindi è meno suscettibile ai danni, soprattutto è certificato per resistere alle cadute da 2 metri. Sebbene l'unità funzioni anche su porte USB 2.0, noterai velocità di lettura o scrittura inferiori.

Acquista questo prodotto approfittando dello sconto del 33%, e sei sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione gratuita in 1 giorno!

