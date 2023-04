Quando c'è aggiornare un PC, è impossibile non pensare subito alla sostituzione del caro vecchio HDD con un ben più prestante SSD. Ti trovi in questa situazione e non sai su quale prodotto investire? Su Amazon c'è il Transcend SSD230S da 256GB in offerta a soli 38,98€. Un ottimo prezzo frutto dello sconto immediato del 24%.

Migliora le prestazioni del tuo computer con un SSD

Quello di Transcend è un SSD SATA III da 2,5 pollici, ovvero la misura standard e più diffusa (la compatibilità non è di certo un problema, ma un controllo prima di concludere l'acquisto fossi in te lo farei). La tecnologia utilizzata è la NAND 3D, ben più performante rispetto alla NAND planare.

A proposito di prestazioni, questo SSD raggiunge una velocità di trasferimento fino a 560 MB/s in lettura e 520 MB/s in scrittura. Dispone inoltre del sistema RAID e codice LDPC, Garbage Collection, Wear-leveling e DevSleep.

Velocità, sigle e varie feature a parte, devi sapere che le unità a stato solido, gli SSD appunto, sono assolutamente consigliabili perché più veloci e leggeri. Poi consumano meno energia, producono meno rumore e, cosa che non guasta di certo, sono anche più resistenti.

Ecco perché quando hai la fortuna di incrociare offerte come questa, dovresti assolutamente approfittarne. Solo 38,98€ per mettere il turbo alle performance: non si può chiedere di meglio.

Pensi che 256GB siano pochi? Sempre su Amazon trovi scontato del 47% l'SSD Transcend da 1TB. Costa solo 85,16€ (anziché 161€) e la spedizione è completamente gratuita per gli abbonati Prime.

