SSD SanDisk 4TB: crollo di prezzo improvviso del 25% su Amazon

Il sensazionale SSD da 4TB ultraveloce di SanDisk è uno dei migliori disponibili sul mercato. Ed è da comprare prima di subito a soli 447 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite vista l'utilità e la promozione in corso che ti fa risparmiare il 25% sul totale. Regalati una scheda velocissima e super capiente a un prezzo a dir poco ridicolo, e ti assicurerai prestazioni super sul tuo PC, ma anche tutta la memoria di archiviazione che ti serve per archiviare file, documenti e programmi di qualunque tipo.

SanDisk Ultra SSD da 4TB , AFFARONE su Amazon

La scheda SanDisk Ultra è velocissima in scrittura e lettura, quindi puoi trasferire rapidamente le tue foto e i tuoi video oppure potenziare il tuo PC per velocizzare i tempi di avvio e caricamento delle applicazioni, e migliorare la qualità della grafica. Noterai subito che le applicazioni vengono caricate più velocemente e che i file vengono spostati più rapidamente; inoltre, la batteria dura più a lungo, il computer non si surriscalda ed è più silenzioso. Avrai così velocità di lettura sequenziali fino a 555 MB/s, per migliorare i tempi di avvio e le prestazioni del sistema. Carica le tue app, i giochi, i video e le foto in un istante per fare di più e aspettare di meno.

Tecnologia 3D NAND per la massima resistenza: questa nuova tecnologia aumenta la resistenza e riduce il consumo energetico, così la batteria del notebook durerà più a lungo. Senza parti mobili, inoltre, l’unità SSD SanDisk Ultra 3D è progettata per resistere agli urti e alle vibrazioni, proteggendo i dati anche in caso di caduta accidentale del computer. Uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto è la sua velocità: quando registri qualcosa, anche mentre ti muovi, oppure quando rivedi un filmato che hai ripreso o hai copiato, la sua fluidità si mantiene buona permettendoti di goderti le immagini senza scatti o blocchi improvvisi.

Al giorno d'oggi avere delle schede come questa a portata di mano è come avere sempre al proprio fianco un'amica fedele. Soprattutto se non solo lente e di scarsa qualità, ma anzi migliorano le performance del proprio device. Che aspetti, quindi? Che vada esaurita? Fai tua questo ottimo SSD a un prezzo ridicolo in relazione alle dimensioni. Sbrigati, però, se vuoi approfittare di questo sconto del 25% e farla tua a 447 euro cliccando su questo link e chiudendo in fretta l'acquisto. Otterrai così anche la spedizione veloce e gratuita di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.