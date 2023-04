SSD Samsung T7 Shield gode di uno sconto del 36% su Amazon

Se desiderate un'unità SSD portatile che sia robusta e affidabile, il Samsung T7 Shield potrebbe essere la scelta giusta per voi. Il T7 Shield è la più recente aggiunta alla gamma T7 di unità a stato solido portatili di Samsung ed è costruito per resistere a situazioni difficili e fornire al contempo prestazioni fulminee. Acquistalo su Amazon a soli 204,18€ invece di 319,99€.

Il T7 Shield ha una classificazione IP65, il che significa che è resistente all'acqua e alla polvere. Può anche resistere a cadute fino a tre metri, il che lo rende un'opzione eccellente per chi è sempre in movimento o opera in situazioni difficili. Inoltre, il T7 Shield è dotato di crittografia AES a 256 bit e di un blocco con password, per garantire che i dati siano sempre al sicuro.

La portabilità del T7 Shield è una delle sue qualità più notevoli. Nonostante le dimensioni compatte, il T7 Shield ha una velocità di lettura e scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Le elevate velocità consentono di trasmettere facilmente file di grandi dimensioni, sia che si tratti di backup dei dati o di lavorare a un progetto. La durata del T7 Shield è un'altra caratteristica eccezionale. Il gadget è protetto da cadute e urti grazie a un guscio gommato. Inoltre, Samsung ha reso il T7 Shield ecologico rivestendolo di materiale riciclabile anziché di plastica.

Il T7 Shield è disponibile in tre capacità: 1TB, 2TB e 4TB. Uno svantaggio del T7 Shield è la mancanza di uno scanner di impronte digitali, a differenza del T7 Touch. Tuttavia, dispone di un blocco con password e di una crittografia AES a 256 bit, che offre una protezione sufficiente per i dati. Sebbene sia significativamente più costoso rispetto ad altre alternative presenti sul mercato, le sue prestazioni e le sue caratteristiche lo compensano ampiamente. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.