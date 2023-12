SSD Samsung Portatile da 1TB in SUPER SCONTO del 48%

Gli SSD sono noti per la loro velocità di accesso eccezionalmente veloce e tempi di caricamento ridotti rispetto agli HDD e oggi, su Amazon, l'SSD portatile da 1TB di Samsung è in maxi sconto del 48% per un costo finale di 87,99€.

Sconto enorme sull'SSD portatile di Samsung da 1TB

L'SSD portatile T7 Shield di Samsung offre un'esperienza di archiviazione avanzata, combinando alta velocità con un design durevole e una robusta protezione contro l'ingresso di acqua e polvere grazie alla certificazione IP65. Questo dispositivo, fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni, sfrutta la potenza di USB 3.2 Gen.2, garantendo velocità di lettura/scrittura sorprendenti fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. La scocca dell'SSD portatile T7 Shield è realizzata in gomma resistente agli urti, conferendogli la capacità di resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri, rendendolo il compagno ideale per gli spostamenti senza compromettere la sicurezza dei tuoi dati. La praticità è garantita dai due cavi USB inclusi, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, che consentono una connessione versatile a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Marchiato Samsung, questo SSD portatile rappresenta un'opzione affidabile e performante per chi cerca una soluzione di archiviazione rapida e resistente che si adatti alle esigenze di un moderno stile di vita digitale in movimento. Si tratta di un prodotto di assoluta affidabilità, garantita da Samsung stessa e che grazie alla sua facile portabilità ti permetterà di avere sempre con te 1TB di Storage a disposizione. Acquista l'SSD Samsung da 1TB al 48% di sconto su Amazon Amazon oggi applica un mega sconto del 48% sull'SSD Samsung portatile da 1TB per un prezzo finale d'acquisto di 87,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.