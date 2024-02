SSD Samsung portatile da 1TB al 35% di sconto: OFFERTA UNICA

Un SSD è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza la tecnologia flash memory e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 35% sull'SSD Samsung da 1TB per un prezzo finale e totale di 103,45€.

1TB portatile al 35% di sconto: SSD Samsung in promozione

L'SSD Samsung T7 1TB rappresenta l'epitome della velocità e della sicurezza nell'archiviazione digitale. Dotato di un'interfaccia USB 3.2 Gen 2, offre una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, rendendolo 9.5 volte più veloce di un tradizionale HDD. Questa incredibile velocità significa tempi di accesso ridotti e prestazioni superiori per qualsiasi attività di archiviazione.

Ma le caratteristiche eccezionali del T7 non si fermano qui. Grazie alla sua scocca in metallo, questo SSD è incredibilmente durevole, in grado di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza senza compromettere le prestazioni. È l'ideale per chiunque abbia bisogno di un dispositivo affidabile che possa resistere a una vita dinamica e in movimento.

La sicurezza è un'altra priorità del Samsung T7. Grazie alla crittografia hardware AES 256 bit, i tuoi dati sono protetti in modo impeccabile da accessi non autorizzati. Inoltre, hai la possibilità di aggiungere una protezione con password opzionale, offrendo un ulteriore strato di sicurezza per garantire che solo tu possa accedere ai tuoi file sensibili.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dal smartphone al computer desktop, il T7 si adatta perfettamente alle tue esigenze di archiviazione ovunque tu vada. Supporta i sistemi operativi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 e successivi. Tuttavia, si consiglia di verificare la compatibilità con le versioni precedenti di tali sistemi, poiché potrebbero non essere completamente supportate.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare sull'acquisto dell'SSD esterno Samsung da 1TB grazie al 35% di sconto: prezzo finale d'acquisto di 103,45€.

