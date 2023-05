SSD Samsung MZ-V9P1T0B 990 PRO: su Amazon SCONTO ENORME per la memoria interna

La mancanza di spazio su disco è uno dei problemi moderni su computer o su console da gioco di questa generazione, che nonostante la grandezza a diposizione non sono mai abbastanza. Questo a cause della crescente qualità dei prodotti di oggi (software, audiovisivi e così via) e dello spazio da loro occupato. Samsung è una delle aziende che dalla sua nascita ha iniziato a lavorare per noi nella tecnologia, con TV, articoli di telefonia ed altro, ma anche periferiche di vario genere e memorie SSD interne, rapide e performanti, come la SSD Samsung MZ-V9P1T0B 990 PRO da 1 TB, anche compatibile con PlayStation 5.

Se è proprio quello di cui avete bisogno, sappiate che da oggi su Amazon la memoria SSD Samsung MZ-V9P1T0B 990 PRO da 1TB è disponibile in offerta a soli 117,77€, con uno sconto enorme pari al 44% sul totale e un risparmio per voi di oltre 90,00 Euro.

SSD Samsung MZ-V9P1T0B 990 PRO 1TB: ingrandire le possibilità

Questo prodotto presenta un'estetica minimale, che va dritta al punto, dato che il suo compito sarà performare al meglio all'interno del vostro PC o della vostra console PlayStation 5. Il suo colore è un nero standard, e presenta sulla parte superiore il nome del prodotto.

Come già detto la SSD Samsung MZ-V9P1T0B 990 PRO da 1TB dispone di uno spazio di archiviazione di 1TB, e potrete godere di una velocità di lettura egregia. La qualità del prodotto è inoltre insita nel nome, dato che stiamo parlando di un marchio che non ha bisogno di presentazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.