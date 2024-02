SSD Samsung da 1TB in MAXI SCONTO su Amazon

Un SSD è un dispositivo di archiviazione di dati che utilizza memoria flash NAND per conservare informazioni in modo permanente e oggi, l'SSD Samsung da 1TB è in sconto del 36% per un costo totale di 89,99€.

Sconto enorme del 36% sull'SSD Samsung da 1TB

L'SSD Samsung da 1TB rappresenta una soluzione di archiviazione digitale affidabile e performante, progettata per soddisfare le esigenze di utenti desktop e laptop che richiedono elevate prestazioni di memorizzazione. Con un'interfaccia disco rigido eSATA e tecnologia di connettività SATA, questo SSD raggiunge velocità sequenziali fino a 560/530 MB/s, garantendo un'esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

Una delle caratteristiche distintive di questo SSD è la sua resistenza agli urti, che lo rende ideale per un utilizzo in ambienti lavorativi o situazioni in cui la sicurezza dei dati è fondamentale. Il fattore di forma disco rigido da 2.5 pollici lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi desktop e laptop, offrendo flessibilità nell'installazione.

L'Intelligent Turbo Write è una funzione innovativa che accelera la velocità di scrittura e mantiene alte prestazioni a lungo termine, assicurando un'ottima esperienza di utilizzo nel tempo.

Il software Samsung Magician 6 è incluso per consentire una gestione avanzata dell'unità, con una serie di strumenti utili per monitorare la salute e lo stato dell'unità, nonché per eseguire gli ultimi aggiornamenti firmware. Con una capacità di archiviazione di 1TB, questo SSD offre ampio spazio per memorizzare file, documenti, foto, video e altri dati senza compromettere le prestazioni.

Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto enorme del 36% sull'SSD di casa Samsung da 1TB che viene venduta al prezzo totale e finale di 89,99€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.