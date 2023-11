SSD Samsung 870 EVO da 500 GB in sconto del 40% su Amazon (35€)

Tra le offerte della settimana del Black Friday di Amazon segnaliamo l'unità SSD Samsung 870 EVO a 35,99€ invece di 59,99€, per effetto del 40% di sconto. Il minimo storico è pari a 34,90€, di fatto quindi quello proposto oggi è uno dei prezzi più convenienti di sempre. L'articolo è venduto e spedito da Amazon su questa pagina, con le spese di spedizione gratis per tutti gli utenti Prime.

SSD Samsung 870 EVO in sconto del 40% per la settimana del Black Friday di Amazon

870 EVO di Samsung è l'SSD ideale per qualsiasi tipo di esigenza. Gli utenti che scelgono di acquistare l'unità di Samsung in offerta oggi su Amazon godranno di prestazioni di livello professionale, grazie anche alla presenza di funzionalità esclusive. Una di queste è la tecnologia Intelligent Turbo Write, che va ad accelerare la velocità di scrittura e mantenere le prestazioni elevate.

Un altro suo punto di forza è il nuovo controller V-NAND & MKX di sesta generazione, grazie al quale si ottiene un'esperienza stabile dell'host e un'elaborazione di video sia in 4K che 8K. Inoltre, Samsung 870 EVO offre un'estesa compatibilità con le principali applicazioni e sistemi host, tra cui dispositivi di registrazione video, NAS, schede madri e procssori.

E come ciliegina sulla torta citiamo il software proprietario Samsung Magician 6, grazie al quale è possibile gestire il drive in modo semplice e intuitivo, avendo a disposizione tutto ciò di cui si ha bisogno per mantenerlo aggiornato e migliorarne le prestazioni.

Puoi completare l'acquisto dell'unità SSD Samsung 870 EVO su questa pagina, usufrendo così di un maxi sconto del 40%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.