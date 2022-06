SSD Samsung 870 EVO da 1 TB ad un prezzo SUPER su Amazon

L'870 EVO di Samsung è una delle prime scelte per chi cerca il miglior SSD SATA consumer sul mercato. Acquista la versione da 1 TB su Amazon a soli 108,60€ invece di 139,99€.

Offrendo prestazioni ed efficienza di alto livello, capacità e apprezzato da molti per l'elevata affidabilità, questo SSD Samsung si è guadagnato negli anni una reputazione solida.

L'870 EVO di Samsung è la versione più acquistata di sempre, grazie al suo ultimo flash TLC V-NAND a 128 strati di sesta generazione e un controller MKX "Metis" SATA 6Gbps aggiornato. Samsung afferma che l'870 EVO offre prestazioni fino al 38% in più per le attività di elaborazione quotidiane rispetto al suo predecessore e il modello da 250 GB vede un miglioramento fino al 30% nelle prestazioni di scrittura sostenute.

Samsung ha dichiarato velocità sequenziali fino a 560/530 MBps e supporta fino a 98.000/88.000 IOPS di lettura/scrittura casuali su tutta la linea. Per quanto riguarda l'algoritmo Intelligent TurboWrite, non ha rivelato alcuna modifica.

L'870 EVO è sovradimensionato del 9%, e la maggior parte di quello spazio riservato all'uso del controller e alla gestione dei blocchi in background. Non solo è classificato per essere resistente, ma è molto sicuro con la possibilità di utilizzare la crittografia del disco AES a 256 bit conforme a TCG Opal 2.0 per coloro i cui dati necessitano di una protezione aggiuntiva da occhi indiscreti.

Inoltre supporta il software di migrazione dei dati per una facile clonazione e la cassetta degli attrezzi Samsung Magician SSD. Questo programma ti consente di monitorare lo stato di salute del tuo SSD, aggiorna il firmware dell'SSD se applicabile e cancella in modo sicuro i dati. In sconto del 22% ora su Amazon ad un prezzo SUPER, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

