SSD Sabrent da 1 TB compatibile per PC e PS5 ad un PREZZO SUPER su Amazon

Gli SSD Rocket di Sabrent sono dei dispositivi famosi ormai in tutto il mondo. Grazie all'unità Gen3 questo SSD sarà compatibile sia su PC che su console, per questo il Rocket NVMe 4.0 fa per te: un'unità premium che offre velocità e prestazioni ad un prezzo economico. Acquistalo ora su Amazon a soli 119,99€ invece di 169,99€.

Hai una nuova scheda madre in grado di gestire PCIe 4.0? Potenzia la tua esperienza con un SSD NVMe Gen4. Il Rocket NVMe 4.0 viene fornito con TLC e DRAM di nuova generazione per assicurarti di non subire mai problemi di prestazioni.

Inoltre ,il Rocket NVMe 4.0 utilizza un controller a otto canali per raggiungere velocità fino a 5.000 MB/s, sufficienti per funzionare alla grande anche su PS5 o con la tecnologia DirectStorage. Sabren si impegna a garantire unità affidabili e convenienti per ogni tipo di utente. Riteniamo che nessuno debba scendere a compromessi sullo spazio di archiviazione: i tuoi file, i tuoi giochi, il tuo disco, garantirà sempre prestazioni al top grazie grazie ai comandi SMART e TRIM. Supporta inoltre l'interfaccia ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 e ONFi 4.0. Presenti anche funzioni come il Wear Leveling Avanzato, la gestione dei settori danneggiati (BBM), codice a correzione d'errore, e Over-Provisioning.

E se hai deciso di clonare il tuo SSD: tutti i prodotti Sabrent riceveranno gratuitamente il software Acronis True Image che permette agli utenti di riformattare il drive o clonarlo e scegliere liberamente la dimensione dei settori tra 512 byte e 4K byte. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon: ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

