SSD potatile Samsung da 1TB SCONTATISSIMO su Amazon (-45%)

Se non vuoi sempre cancellare i file dal tuo computer allora hai bisogno di un hard driver esterno e quello che ti sto segnalando è uno dei migliori. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l'SSD portatile Samsung da 1 TB a soli 88,50 euro, invece che 159,99 euro.

Come puoi vedere in questo momento siamo di fronte a uno sconto del 45% che ti fa risparmiare oltre 71 euro sul totale. Un'ottima occasione da non perdere. Con questo SSD puoi avere tutti i tuoi file a portata di mano e li puoi trasferire in modo veloce da un device all'altro. Una soluzione perfetta a un costo decisamente vantaggioso.

SSD potatile Samsung: l'eccellenza senza rivali

Questo dispositivo portatile di archiviazione è molto veloce. È in grado di trasferire file anche di grandi dimensioni fino a 1.050 MB/s, ovvero 9,5 volte più veloce rispetto a un tradizionale Hard Disk. Così puoi trasferire anche cartelle piene di dati o programmi e giochi pesanti.

Puoi proteggere i tuoi dati con password e la crittografia hardware AES a 256 Bit. Mentre la scocca robusta in metallo protegge i dati da cadute e urti accidentali. È compatibile con Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi e Android 5.1 e successivi. Inoltre in confezioni trovi due cavi USB diversi.

Non perdere tempo perché ce n'è poco. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo SSD portatile Samsung da 1 TB a soli 88,50 euro, invece che 159,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.