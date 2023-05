SSD Portatile WD 1TB: su Amazon OFERTA UNICA per la memoria esterna

Lo spazio sui nostri computer è di un'importanza cruciale, e purtroppo ci troviamo spesso a gestire una mole di dati incredibile, spesso più di quanti il nostro dispositivo possa contenerne di base. Che sia nei casi in cui dobbiamo archiviare foto, musica o altro, oppure installazioni di vario genere, oppure quando dobbiamo trasferire tutto da un PC all'altro senza l'aiuto di Internet. Ad aiutarci in questi casi c'è però WD una garanzia per le unità SSD esterne, come quella da 1TB di cui vi parliamo, per cui avete una grossa occasione.

Perché si parla di occasione? Perché sappiate che su Amazon da oggi potrete acquistare in offerta l'SSD esterna Portatile da 1TB di WD a soli 105,00€, con uno sconto enorme del 47% sul totale e circa 94,00€ risparmiati per voi.

SSD esterna Portatile 1TB WD: spazio in poco spazio

Stiamo parlando di un prodotto adatto sia al computer che alle console, estremamente piccolo nelle dimensioni, e quindi molto pratico da portare in giro. A livello di qualità abbiamo di fronte quella ineccepibile dei prodotti WD, con questo pezzo che gode di una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e di una velocità di scrittura fino a 1000 MB/s.

Va inoltre detto che questa memoria SSD esterna Portatile 1TB WD possiede una protezione con password e crittografia hardware. Inoltre, il software di backup incluso semplifica i processi di backup dei file di ampie dimensioni sulla tua unità o sull'account cloud. Infine potrete anche stare abbastanza tranquilli per quanto riguarda la solidità: è resistente agli urti e alle vibrazioni, e anche resistente alle cadute da circa 1,98 m di altezza (dopo i test).

