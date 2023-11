SSD portatile SanDisk Extreme da 2TB al MINIMO STORICO

Niente più hard disk lenti e desueti, ora puoi acquistare un velocissimo SSD portatile da 2 TB a molto meno del suo prezzo. Dunque prima che l'offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 2 TB a soli 147,89 euro, invece che 199,92 euro.

Super promozione di Amazon che con lo sconto del 26% raggiunge il minimo storico e ti fa risparmiare ben 52 euro sul totale. Con questo dispositivo di archiviazione potrai gestire tutti i tuoi file in modo veloce e averli sempre con te. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

SSD portatile SanDisk Extreme: eccellenza senza rivali

Questo SSD non ha rivali e quindi adesso che lo puoi avere super scontato non devi fartelo scappare. Ha un design davvero molto accattivante, con un asola sulla parte alta che ti permette di agganciarlo a un moschettone. È robusto, resiste agli urti, alla povere e all'acqua (IP55) e quindi i tuoi dati all'interno saranno sempre la sicuro.

È perfetto anche per chi vuole trasferire file di grandi dimensioni perché ha una velocità fino a 550 MB/sec. Fai clic e il file è stato trasferito. Puoi farci partire programmi e caricare tutto quello che vuoi. Anche perché questa è la versione da 2 TB di memoria interna, per cui lo spazio non si esaurisce mai.

È compatibile per computer Windows e Mac e non ci sarà bisogno di fare installazioni. Inoltre in confezione trovi un cavetto USB Type-C con adattatore USB-A per ogni esigenza.

Non perdere tempo perché difficilmente l'offerta durerà a lungo. Quindi prima che sia tardi avi su Amazon e acquista il tuo SanDisk Extreme da 2 TB a soli 147,89 euro, invece che 199,92 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

