SSD portatile SanDisk Extreme da 1TB al 46% di SCONTO

Se hai deciso di acquistare un SSD portatile per alleggerire il tuo PC dai tanti file accumulati nel tempo dai un'occhiata a questa offerta strepitosa. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello SanDisk Extreme da 1TB a soli 101,99 euro, invece che 189,99 euro.

Non ci sono errori ma solo uno sconto gigante del 46% che porta il prezzo a terra. Ora puoi risparmiare ben 88 euro sul totale. Una promozione davvero spettacolare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

SanDisk Extreme: l'SSD delle meraviglie tuo a pochissimo

Sul fatto che questo SSD sia uno dei migliori in commercio non credo che sia da discutere, quindi andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche principali:

Design: ha un design accattivate, bello esteticamente ma pensato anche per essere molto robusto. Infatti è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP65. E resiste alle cadute fino a 2 metri di altezza.

Velocità: ha una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s che per un SSD è davvero tantissimo.

Capienza: ha uno storage di archiviazione da ben 1 TB che ti permette dunque di tenere a portata di mano anche file di grandi dimensioni.

Questa è sicuramente un'occasione d'oro e come tutte le grandi offerte scadrà in poco tempo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo SanDisk Extreme da 1TB a soli 101,99 euro, invece che 189,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.