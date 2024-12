SSD portatile Samsung da 1TB: 31% di sconto per il Black Friday

Samsung è un'azienda che riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD da 1TB viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale di 109,64€.

SSD portatile da 1TB in promo Black Friday

L'SSD portatile Samsung T7 è la scelta perfetta per chi cerca velocità, affidabilità e versatilità in un dispositivo di archiviazione. Grazie alla sua velocità di trasferimento dati fino a 1.050 MB/s, supportata dall'interfaccia USB 3.2 Gen 2, è fino a 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Ideale per trasferire rapidamente file di grandi dimensioni come video, foto e documenti.

Questo SSD è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi iPhone, Mac, PC Windows, laptop, PS5, Xbox, videocamere, smartphone e tablet, rendendolo un'opzione flessibile per ogni tipo di utilizzo.

Con una capacità che arriva fino a 4 TB, il T7 consente non solo di archiviare grandi quantità di dati, ma anche di registrare e memorizzare simultaneamente video in 4K direttamente sullo smartphone. Inoltre, collegandolo al tuo laptop o PC, potrai sfruttare la funzione di editing istantaneo, migliorando significativamente il tuo flusso di lavoro.

Il design compatto e leggero del T7 lo rende facile da trasportare ovunque. La robusta scocca in metallo assicura una resistenza eccezionale, sopportando cadute da fino a 2 metri di altezza. Per una maggiore sicurezza, l'SSD offre un'opzione di protezione con password e un sistema di encryption hardware AES a 256 bit, che protegge i tuoi dati più sensibili.

