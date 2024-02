SSD portatile Netac ZX20 da 512 GB, fino a 2000MB/s, è tuo a soli 56€

Hai deciso di fare un po' di pulizia sul tuo computer ma non vuoi eliminare proprio tutti i file? Allora hai sicuramente bisogno di un SSD portatile? Se vai ora su Amazon puoi acquistare Netac ZX20 da 512 GB a soli 56 euro circa, invece che 75,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Una grandissima offerta, soprattutto perché siamo di fronte a uno dei migliori dispositivi di archiviazione portatili in circolazione. Ha una velocità pazzesca ed è super robusto. E adesso, grazie a questo doppio sconto risparmi anche un bel po'.

Netac ZX20: ecco perché è l'SSD che vogliono tutti

Una delle ragioni per cui è molto apprezzato è sicuramente il suo rapporto qualità prezzo che con questo sconto diventa davvero imbattibile. Ha un design leggero, con un anello che puoi agganciare a un moschettone, e che ti permette di portarlo ovunque. È anche molto resistente. Infatti è testato per resistere alle cadute, alle vibrazioni e alle temperature estreme.

Possiede l'interfaccia USB 3.2 che garantisce trasferimenti sonici, con velocità di lettura fino a 2000MB/s e di scrittura fino a 1700MB/s. Inoltre è perfettamente compatibile con Windows, MacOS e Android. Questa versione che ti segnalo è da 512 GB ma ovviamente puoi averlo a un ottimo prezzo anche nelle versioni da 1 TB e 2 TB.

Affettati perché a breve l'offerta scadrà. Quindi vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Netac ZX20 da 512 GB a soli 56 euro circa, invece che 75,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

