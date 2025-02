SSD portatile Kingston XS1000: capacità da 1TB e velocità pazzesca (-41%)

Vuoi acquistare uno storage di archiviazione portatile che sia il più compatto possibile, che non sacrifichi la capacità e sia anche veloce nel trasferire dati? Allora non perdere questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere le mani sull'SSD portatile da 1 TB Kingston XS1000 a soli 58,99 euro, invece che 99,99 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Non ci sono errori ma uno sconto gigante del 41% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 41 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre e quindi bisogna fare in fretta.

Kingston XS1000: l'SSD portatile dei sogni

Con l'SSD portatile Kingston XS1000 da 1 TB puoi avere tutto quello che vuoi a portata di mano in ogni momento. Con ben 1 TB di archiviazione non avrai nessun problema e potrai riempirlo di cartelle piene zeppe di dati o programmi pesanti. E poi ha un design veramente molto compatto. Solo 7 cm x 3 cm. In pratica sembra una pendrive.

Oltre a essere super compatto è anche robusto e questo ti dà la garanzia che i tuoi dati all'interno saranno sempre al sicuro. Inoltre gode di una velocità di trasferimento dati davvero niente male. Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2 puoi trasferire file da un posto all'altro fino a 1050MB/s. Il tempo di cliccare e sarà già nella cartella di destinazioni facendoti risparmiare un bel po' di tempo.

Che stai aspettando dunque? È ovvio che a un prezzo così basso, ed essendo anche il minimo storco, devi fare alla svelta o rischi che tutto finisca prima di potertene avvalere. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 1 TB Kingston XS1000 a soli 58,99 euro, invece che 99,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

