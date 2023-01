SSD portatile Crucial X8 da 2TB in offerta incredibile su Amazon

Il processo di aggiunta di spazio di archiviazione è oggi molto più semplice. Gli aggiornamenti della capacità interna possono essere gestiti da un numero qualsiasi di unità M.2, mentre le unità SSD esterne veramente tascabili forniscono un mezzo indolore per trasferire grandi quantità di dati da un luogo all'altro. Acquistalo su Amazon a soli 182,45€ invece di 267,60€.

Crucial sta spostando la sua attenzione dalla manutenzione della memoria Ballistix alla crescita del suo business di archiviazione. L'unità SSD portatile X8 è in circolazione da un po' di tempo, ma solo di recente i prezzi sono scesi in modo significativo. L'X8 è assemblato in modo convenzionale da Crucial, e richiede una connessione al computer tramite USB-C. Crucial include un convertitore da USB-C ad A e un cavo da 25 centimetri che può essere utilizzato con i sistemi più recenti.

Con dimensioni di 110 mm di lunghezza, 53 mm di altezza e 11,5 mm di spessore, l'X8 2TB non è né il più sottile né il più leggero degli SSD esterni. Un'ispezione più attenta rivela che il design unibody non è interrotto da alcun LED di attività. Con un controller Silicon Motion SM2263 a quattro canali e una NAND QLC a 64 strati all'interno, Crucial è in grado di collegarsi all'USB. Sebbene il controller e la NAND siano in grado di raggiungere velocità più elevate in un ambiente M.2 NVMe collegato a PCIe, X8 ha scelto di includere la versione di memoria DDR4 (che si affida all'interfaccia Host Memory Buffer (HMB) per i compiti di buffering) a causa dell'apprezzabile limitazione posta alla velocità sequenziale dall'interfaccia HMB.

Poiché la stragrande maggioranza dei clienti non dispone del più moderno controller da 20 Gbps, questo non è un problema serio. L'attenzione di Crucial per l'uso diffuso piuttosto che per la velocità dell'interfaccia contribuisce a mantenere bassi i costi e l'azienda si distingue anche per la compatibilità. È possibile giocare su diverse piattaforme, tra cui PC (portatili e desktop), console (PlayStation 4, Xbox One e Xbox One X), dispositivi mobile (Android, iOS e macOS) e il nuovissimo iPad Pro (2018). Crucial offre una garanzia di tre anni sull'X8, che viene fornito preformattato in exFAT in modo da poterlo utilizzare subito con il computer Windows o MacOS. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.