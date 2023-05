SSD Portatile Crucial X8 1TB: SCONTO ENORME da oggi su Amazon!

La memoria dei nostri dispositivi, con l'aumento dello spazio richiesto, è sempre uno scoglio da superare: infatti ormai installazioni (di software o di giochi), video, foto, film, programmi da lavoro e così via, sono qualitativamente sempre in crescita, e anche lo spazio richiesto aumenta esponenzialmente, oltre alla necessità di copiare o scrivere a una certa velocità. Questa cosa non è da sottovalutare, anche addirittura se parliamo di dispositivi mobili. Va da sé che avere dalla vostra una memoria SSD portatile potrebbe salvarvi la vita in più di un'occasione, che sia a casa o in viaggio, e Crucial lo sa bene.

Se state cercando un prodotto del genere, sappiate che da oggi è in offerta su Amazon la memoria SSD portatile Crucial X8 da 1TB a solo 90,00€ con un ottimo sconto del 38% sul prezzo totale di listino e un risparmio per il vostro portafoglio di circa 56,00€!

SSD portatile Crucial X8 1TB: puntare al massimo

Abbiamo di fronte un prodotto che risolverà, come già detto, tutti i vostri problemi di memoria (che rientrino nello spazio di 1 TB). Si tratta di una memoria SSD portatile con incredibili velocità di lettura fino a 1050 MB/s, e che potrete sfruttare praticamente senza problemi di compatibilità: infatti funziona con Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A.

Se state già pensando a quando la porterete in giro, di certo questo SSD Portatile Crucial X8 non vi farà sfigurare, grazie al suo design elegante e resistente, con nucleo unibody in alluminio anodizzato, a prova di caduta fino a 2 m, e resiste inoltre anche a temperature estreme, urti e vibrazioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.