SSD portatile da 512GB con il DOPPIO SCONTO è tuo a soli 49€

Se hai deciso di acquistare un SSD portatile ma non vuoi spendere un cifra esorbitante sono certo che sarai felice di questa offerta che ti sto segnalando. Adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l'SSD da 512 GB Netac ZX20 a soli 49,49 euro, invece che 75,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina e così puoi avvalerti di un ulteriore sconto del 25%. Il risparmio totale alla fine è di più di 26 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

SSD portatile da 512GB a prezzo bassissimo

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo senza nemmeno pensarci un secondo. Avrai per le mani un fantastico SSD portatile che, rispetto a una Hard Disk, è molto più veloce. Infatti ha una velocità di trasferimento dati fino a 2.000 MB/s. Una vera scheggia.

Questo ti garantisce una grande versatilità. Potrai trasferire file anche di grandi dimensioni senza nessun problema. I suoi ben 512 GB di memoria interna sono sufficienti per archiviare tutto quello che vuoi, ma se ne vuoi molti di più, clicca qui e acquista con circa 33 euro in più la versione da 1 TB.

Oltre a tutto questo ha un design leggero e compatto che risulta anche molto robusto e ti permette quindi di portartelo ovunque senza la paura che possa rovinarsi. I file all'interno saranno sempre al sicuro. Ed è dotato di una pratica asola, sulla parte superiore, per agganciarlo ad esempio a un moschettone e quindi a uno zaino o alla cintura.

Ultima cosa ma non meno importante da sottolineare è la completa compatibilità con praticamente tutti i dispositivi. Infatti lo potrai usare su Windows, Mac Os, Linux e Android. E senza la necessità di installare alcunché.

Fai alla svelta dunque, prima che l'offerta sparisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo SSD da 512 GB Netac ZX20 a soli 49,49 euro, invece che 75,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.