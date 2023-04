A qualcuno sarà sfuggita un'iniziativa Amazon nota con il nome di World Backup Week. Iniziata il 31 marzo, resterà attiva fino alle 23:59 di oggi, 6 aprile. In sintesi, si traduce in importanti sconti su SSD (sia interni che esterni), pendrive e RAM.

Non perdiamoci dunque in ulteriori chiacchiere, perché il tempo stringe e gli affare rischiano di sfumare (come il -45% sulla pendrive Samsung da 256GB). Dunque, mettiti comodo/a e preparati a risparmiare e ad aggiornare il tuo arsenale tech.

World Backup Week: i migliori sconti su SSD, pendrive e RAM

Samsung Memorie T7 Shield SSD Esterno 2TB (-36%)

Perché acquistarlo:

Design robusto e protezione contro acqua e polvere (IP65)

USB 3.2 Gen 2

Velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente

Cavi in dotazione: da tipo C a tipo C da Tipo C a tipo A



Samsung SSD 870 EVO 2TB (-42%)

Perché acquistarlo:

Form factor: 2,5 pollici

Capacità d'archiviazione: 2TB

Velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s

Velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s

Samsung Memories Bar Plus 256GB (-45%)

Perché acquistarlo:

Compatibile con USB Gen. 3.1 e versioni precedenti

Velocità di lettura fino a 400 MB/s

4 livelli di protezione: acqua, campi magnetici, alte temperature e urti

Design a portachiavi, per prevenirne la perdita

Crucial RAM 16GB DDR4 3200MHz CL22 (-34%)

Caratteristiche principali:

La RAM da 3200MHz può eseguire il downclock a 2933MHz o 2666MHz se le specifiche del sistema supportano solo 2933MHz o 2666MHz

Aumenta la velocità di risposta del sistema, carica le app più velocemente e gestisci al meglio le attività in multitasking

Installazione semplice, anche per i principianti. Guide passo-passo disponibili sul sito web di Crucial

Crucial P3 Plus 2TB M.2 PCIe NVMe SSD Interno (-49%)

Caratteristiche principali:

Tecnologia NVMe (PCIe Gen4 x4) con letture sequenziali fino a 5000 MB/s, lettura/scrittura casuale 680K/850K IOPS

Prestazioni fino al 43% migliori rispetto alla generazione precedente

Valutato a MTTF superiore a 1,5 milioni di ore per una maggiore longevità e affidabilità

Samsung 512GB PRO Plus MicroSDXC con adattatore (-36%)

Caratteristiche principali:

Archiviazione 256GB

Velocità di lettura fino a 160 MB/s

Velocità di scrittura fino a 120 MB/s

Adattatore SD incluso

