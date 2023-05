SSD Nvme Kingston NV2 da 500GB: ORA SCONTATA su Amazon del 9%!

In questo periodo storico moderno, la parola "memoria" - tecnologicamente parlando - si traduce sempre in "possibilità" e "capacità". Con l'avanzare della tecnologia e la necessità di fare tutte le proprie cose a velocità elevata e con enorme quantità di spazio, anche l'utilizzo di memorie SSD è diventato praticamente obbligatorio, dato che garantiscono entrambe le cose. Ebbene oggi su Amazon potreste avere la vostra occasione per far fare al vostro PC portatile il salto di qualità, con la SSD Nvme Kingston NV2 da 500GB.

Se state cercando un prodotto del genere infatti, sappiate che in offerta su Amazon da oggi potrete acquistare la SSD Nvme Kingston NV2 da 500GB a soli 31,99€ con uno sconto del 9%.

SSD Nvme Kingston NV2 500GB: spazio e velocità

Questa memoria SSD da 500GB sfrutta la tecnologia PCle 4.0 con letture fino a 3500MB/s. Si tratta di un prodotto che come da titolo dispone di 500GB su disco rigido, ed è ottimo per laptop e PC con fattore di forma compatto.

La SSD Nvme Kingston NV2 da 500GB di cui vi parliamo appartiene alla Gen 4x4 NVMe, e quindi garantisce delle prestazioni di livello, non il top sulla piazza, ma di certo un ottimo primo passo per avere dalla vostra un PC portatile all'avanguardia. Vi ricordiamo di controllare sempre la compatibilità del prodotto con la vostra macchina prima dell'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.