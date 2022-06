SSD M.2 Crucial P5 Plus da 1 TB ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Il Crucial P5 Plus da 1 TB è un'unità a stato solido ideata da Micron Technology. Le novità riguardano l'introduzione dello standard PCI Express 4.0, che se accoppiato con l'hardware appropriato fornisce un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai punteggi del P5 standard. Lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo unico: solo 117,99€ invece di 184,67€.

Sebbene il Crucial P5 Plus sia retrocompatibile con le schede madri che supportano lo standard PCI Express 3.0, per ottenere le velocità di lettura/scrittura massime, avrai bisogno di un sistema con un chipset che supporti PCI Express 4.0. Ciò include un gruppo selezionato di schede madri desktop AMD Ryzen di ultimo modello e schede basate su Intel Z590 costruite per CPU di decima e undicesima generazione ("Rocket Lake").

I laptop con slot M.2 aggiornabili che supportano PCIe 4.0 sono sfortunatamente pochi. Sul lato desktop, probabilmente dovrai aggiornare la tua scheda madre se hai un sistema precostruito vecchio di più di un anno o due, poiché gli slot M.2 solo delle piattaforme più recenti.

Sia la memoria del P5 Plus (flash NAND 3D TLC a 176 strati) che il controller sono kit costruiti da Micron. Il dispositivo utilizza il protocollo NVMe 1.4 sul bus PCI Express 4.0 a quattro corsie. Fisicamente, l'unità segue il formato "gumstick" M.2 Type-2280 (80 mm di lunghezza) comunemente visto negli SSD interni di ultimi modelli.

Il P5 Plus è disponibile in tre modelli: 500 GB, 1 TB e 2 TB. Per quanto riguarda la versione da 1 TB, puoi acquistarla ora su Amazon approfittando dello sconto del 36%.

