SSD Lexar da 128 GB a meno di 21 euro su Amazon, un prezzo FOLLE

Grazie all'SSD interno NS100 SATA III di Lexar da 2,5" da 128 GB, potrai dimezzare i tempi di caricamento delle applicazioni e avere trasferimenti di dati più rapidi, con velocità di lettura sequenziale fino a 520 MB/s. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo FOLLE: solo 20,07€ per un dispositivo che ti permetterà di velocizzare in modo significativo il tuo PC.

Questo SSD si adatta al fattore di forma da 2,5", e dal momento che non ha parti mobili, sarà più fresco, più silenzioso e più affidabile di un tradizionale disco rigido. L'NS100 dispone anche di un'interfaccia SATA III 6 Gb/s, è resistente agli urti e alle vibrazioni e ha una durata complessiva (TBW) di 64 TB.

Con l'NS100, puoi risparmiare tempo e denaro aggiornando il tuo laptop o desktop. La velocità di lettura arrivo fino a 520 MB/s, e ciò renderà l'avvio, i trasferimenti di dati e i tempi di caricamento delle applicazioni praticamente dimezzati rispetto ad un classico HDD.

A differenza dei tradizionali dischi rigidi, l'NS100 non ha parti mobili, quindi è più durevole e ha meno probabilità di guastarsi. Oltre a questo, è resistente agli urti e alle vibrazioni, il che significa che puoi archiviare foto e video 4K in piena sicurezza senza rischiare di perdere nessun dato. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon, inoltre ricorda che con la spedizione Prime questo articolo può essere spedito in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.