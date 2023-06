SSD Lexar 240GB: niente più problemi di spazio nel tuo portatile

Non sembra possibile, ma ogni volta che riesci a liberare un po' di spazio all'interno del tuo computer portatile, questo sembra svanire alla velocità della luce, perché la memoria di base di questi apparecchi non è mai abbastanza per le tue esigenze di oggi, che siano lavorative, di gioco, o di studio. Per questo Lexar propone memorie SSD di alta qualità, e soprattutto con una mole considerevole di GB di spazio per venirti incontro.

Se ti serve un prodotto del genere, sappi che da oggi hai una grande occasione su Amazon, dove puoi acquistare la memoria SSD interna SATA da 2,5'' di Lexar a solo 33,52€, con uno sconto importante del 40%.

SSD Lexar 240GB: la memoria che ti serve

Con questo prodotto potrai aggiornare il tuo computer portatile di base ampliando la memoria interna, ma solo dopo che ti sarai accertato della compatibilità con il tuo PC. Stiamo parlando di una memoria SSD da 240GB che si collega tramite SATA, e che quindi necessita tali connettori.

Adatta anche per il gaming, questa SSD Lexar 240GB ti permetterà di accendere il tuo portatile in modo più rapido, così come saranno più veloci i trasferimenti di dati, e i caricamenti delle applicazioni. Si parla infatti di una velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura fino a 510 MB/s.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.