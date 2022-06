SSD Kingston perfetto per desktop e portatili in promo ad un prezzo FOLLE su Amazon

‎La famiglia di unità SSD Kingston A400 rappresenta una delle serie più affidabili e longeve della casa produttrice. Con una velocità di lettura che può arrivare fino a 500 MB/s, si dimostra una delle scelte migliori. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo irrisorio: solo 31,85€ invece di 44,99€ .

‎Il modello da 240 GB è realizzato con materiali plastici leggeri, proprio per questo pesa 41 grammi. Ma nonostante la qualità produttiva, Kingston afferma che l'A400 è resistente agli urti e alle vibrazioni.

L'interfaccia utilizzata da questo modello è la SATA Rev. 3.0, mentre utilizza la memoria flash NAND TLC per la memorizzazione dei dati. La NAND TLC non è consigliata per ambienti aziendali e utenti che necessitano di uno storage durevole che viene utilizzato in modo intensivo, su base regolare, ma è comunque molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti.

‎Il consumo energetico pubblicizzato è 0,195 W quando l'unità è inattiva e 0,279 W in condizioni di utilizzo medie. Il consumo energetico è basso, rendendo questo SSD una buona scelta per gli utenti laptop. La temperatura di esercizio può variare e salire fino a 70°C. E grazie alla velocità di scrittura pari a 450MB/s, riuscirai a copiare i file 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale. Utilizza questo SSD per velocizzare i processi multi-tasking e ricevere un notevole incremento delle prestazioni complessive del sistema.

Puoi acquistarlo su Amazon approfittando dello sconto del 29%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.