SSD Kingston NV1 NVMe da 500GB in offerta su Amazon: 35% di sconto

Prestazioni rapide in un fattore di forma ridotto: stiamo parlandel dell'SSD interno NV1 M.2 2280 NVMe da 500 GB di Kingston. Che tu stia creando contenuti, giochi o caricando e archiviando documenti, questo SSD aiuterà il tuo pc a trasferire file più velocemente con la tecnologia PCI Gen 3.0 consentendo velocità di lettura massime di 2100 MB/s e velocità di scrittura massime di 1700 MB/s. Acquistalo su Amazon a soli 44,90€ invece di 68,99€.

Si integra facilmente nei case con i connettori M.2 ed è perfetto per laptop sottili e PC con fattore di forma ridotto. È disponibile con capacità da 500 GB, 1 TB e 2 TB ed è interessante notare che non vengono offerte capacità inferiori anche se si tratta di un modello entry-level.

L'imballaggio dichiara che è 35 volte più veloce di un disco rigido, ed è presente un codice per richiedere una copia gratuita di Acronis True Image HD, ma è stampato all'interno. E' quasi impossibile da notare a meno che tu non sappia già che è lì, e infatti molte persone lo strapperanno durante l'apertura della confezione, poiché non c'è alcuna indicazione che all'interno ci sia qualcosa di così importante. Il software ti consente di clonare o creare un'immagine di un'unità, ma non supporta backup incrementali, pianificazione, backup su cloud o mobili, ecc. come le versioni premium di True Image. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

