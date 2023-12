SSD KINGSTON da 240GB scontato del 10%: PROMO ATTIVA su eBay

Questo SSD di Kingston rappresenta un notevole potenziamento per la reattività del sistema, offrendo tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati senza pari rispetto agli hard drive meccanici. Con impressionanti velocità di lettura e scrittura di 500MB/s e 450MB/s, questo SSD si distingue per essere 10 volte più veloce di un tradizionale hard drive, garantendo prestazioni elevate, reattività ottimale nei processi multi-tasking e un notevole incremento delle performance complessive del sistema.

Oltre alle prestazioni superiori, si distingue anche per affidabilità e durata elevate grazie alla sua composizione in memoria Flash. La mancanza di parti in movimento riduce significativamente il rischio di guasti e malfunzionamenti rispetto agli hard drive tradizionali.

L'A400 non solo offre un funzionamento più silenzioso, ma è anche meno suscettibile al surriscaldamento. La sua resistenza alle vibrazioni e agli impatti lo rende particolarmente adatto a dispositivi mobili come notebook, garantendo un'esperienza di utilizzo affidabile e duratura.

Con il marchio Kingston, rinomato per la qualità dei suoi prodotti, e il fattore di forma di 2.5 pollici, il drive A400 offre una memoria di 240 GB per soddisfare le esigenze di archiviazione degli utenti. Questo SSD Kingston, quindi, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per chi cerca prestazioni superiori e una maggiore efficienza nel proprio sistema di archiviazione.

eBay, oggi, applica un'offerta con uno sconto del 10% sull'SSD Kingston da 240GB per un costo finale d'acquisto di 26,99€. Approfittane subito e assicurati un device di qualità e affidabilità.