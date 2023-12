SSD Kingston al 51% di sconto su Amazon: OFFERTISSIMA

Nel settore degli SSD, Kingston ha sviluppato una gamma di prodotti che offrono velocità elevate e affidabilità e oggi, su Amazon, quella da 480GB è scontata del 51%, prezzo finale 32,89€.

SSD Kingston a più della metà del prezzo di sconto: 480GB a 32,89€

L'unità a stato solido Kingston con una capacità di archiviazione digitale di 480 GB rappresenta una soluzione affidabile e veloce per migliorare le prestazioni del tuo desktop o laptop. Dotata di un'interfaccia disco rigido Serial ATA-600 e una tecnologia di connettività SATA, questa SSD offre un'esperienza di utilizzo più fluida, con avvio, caricamento e trasferimento di file rapidi.

La caratteristica speciale che distingue questa unità è la sua resistenza agli urti, conferendole maggiore affidabilità e durabilità rispetto a un disco rigido tradizionale. Il fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi desktop e computer portatili.

Essendo un'unità a stato solido, questa SSD offre vantaggi significativi rispetto a un disco rigido tradizionale. Oltre alla velocità, è più affidabile e durevole nel tempo. La capacità di archiviazione di 480 GB fornisce spazio sufficiente per applicazioni o può essere utilizzata come un'efficace sostituzione del disco rigido esistente.

Prima dell'acquisto, è consigliabile verificare la compatibilità hardware utilizzando il configuratore di aggiornamento online del produttore. In questo modo, si può garantire che l'unità soddisfi le specifiche del sistema e offra un miglioramento efficace delle prestazioni e dell'affidabilità del dispositivo in uso.

Oggi, su Amazon, l'SSD Kingston da 480GB è in super sconto del 51% per un costo finale d'acquisto di 32,89€. Approfittane subito e non perdere questa opportunità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.